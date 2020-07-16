Віцепрем’єром став Олег Уруський. Що про нього відомо

Верховна Рада України призначила Олега Уруського віцепрем’єр-міністром – міністром із питань стратегічних галузей промисловості. «За» у четвер, 16 липня, проголосували 250 нардепів, пише УП.

«Найперше завдання – налагодження системи, щоб позбутися того хаосу, у якому перебуває наша промисловість. Ми плануємо співпрацювати з профільними асоціаціями, у нас є спільні напрацювання. Тільки разом ми зможемо вийти з тієї кризи, у якій опинилась наша промисловість», – сказав Уруський перед голосуванням.

Зазначимо, у свій декларації про доходи за 2019 рік Олег Уруський вказав 7 245 грн гонорару, які отримав у ТОВ «Акст». Водночас він тримає готівкою 50 000 доларів. Дружина Уруського задекларувала 151 979 грн зарплати.

Також Олег Уруський володіє 48% ТОВ «Авіаційно-космічні системи і технології», 25% ТОВ «Ековей технолоджі», 33% ТОВ «Юнайтед Гудс Енд Фудз ЛТД», 25% ТОВ «Юнайтед Гудс Енд Фудс», 3% ТОВ «НДТЦ РОТОР» і 33% компанії Proxima Technical Consulting FZ LLC (ОАЕ).

Крім цього, Уруський володіє земельною ділянкою у Київській області та спільно з дружиною 50% квартири у Києві. Також жінка має три земельні ділянки і недобудований будинок на Київщині.

Олег Уруський їздить на автомобілі Audi A7 2016 року випуску, а його дружина – на Peugeot 2008 2014 року випуску.

57-річний Олег Уруський є уродженцем Тернопільщини. Займав керівні посади на підприємствах і об’єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудуванні.

Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони, Секретаріату Кабінету Міністрів.

У 2015 році він очолював Державне космічне агентство, до того був першим заступником міністра промислової політики.

Із квітня Уруський очолює інжинірингову компанію «Прогрестех-Україна», яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Офіційним кінцевим бенефіціаром компанії «Прогрестех-Україна» є академік військових наук Росії Володимир Кульчицький.

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