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Російські пранкери подзвовнили президенту Польщі й запропонували йому «забрати Львів»

Вероніка Рой

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Російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) видали себе за генерального секретаря ООН Антоніу Гутереша та поговорили телефоном з президентом Польщі Анджеєм Дудою про Зеленського, Росію та коронавірус. Запис розмови пранкери опублікували у себе на YouTube-каналі, передає Громадське.

 

Так, під час розмови про коронавірус Дуда сказав, що ситуація в Польщі з епідемією не така погана, як в Україні. На запитання пранкерів, що може бути основним джерелом поширення інфекції, президент зазначив, що судити про це важко, але припустив, що ним можуть бути українці.

Під час обговорення вкладу Росії у Другу світову віну пранкери запропонували Дуді «забрати назад українські території … Львів і багато інших». Дуда одразу перепитав: «Що, вибачте?… Ні, це ж Україна! Ні, ні, ні. В Польщі навіть розмов немає таких. Тепер це частина України, і на цьому все. Ні, ні, ні, таких дискусій в Польщі немає», — наголосив президент.

«А Зеленський — хороший хлопець?», — запитав пранкер.

«Ну так, на мій погляд, так», — відповів Дуда.

Згодом Дуда у своєму Twitter підтвердив, що таки розмовляв з пранкерами.

«Під час розмови я зрозумів, що щось не так, генсек не вимовляє слово zubrówka так добре, хоч і голос був дуже схожим», — написав польський президент.

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