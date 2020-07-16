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Камери на дорогах змусили водіїв пригальмувати і сплатити 52 мільйони

Андрій Котенський

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За 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху швидкість авто у місцях встановлення камер зменшилася у 5 разів, а в бюджет держави вже надійшло 52 мільйони гривень штрафів. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише Українська правда.

 

За його словами, також уже вдалося на великий відсоток знизити ймовірність ДТП.

Геращенко наголосив, що це результат роботи лише 50 камер, якщо їх буде 1000 – в бюджет надходитиме мільярд гривень в місяць.

Він додав, що наразі закуповуються ще 300 камер фотовідеофіксації порушень ПДР для загальнодержавних трас. Вони будуть встановлені до кінця року.

Як відомо, із 1 червня МВС запровадило автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму. На другу добу роботи системи, за словами очільника МВС Арсена Авакова, кількість порушень зменшилася на 40%.

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