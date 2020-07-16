Головою Антимонопольного комітету призначили Ольгу Піщанську

Верховна Рада України підтримала кандидатуру Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету. За відповідне рішення проголосували 255 депутатів, передає Громадське.

За призначення Піщанської проголосували фракція «Слуги народу», група «Довіра» та частина позафракційних депутатів.

Після відставки голови АМКУ Юрія Терентьєва 3 липня Піщанська була виконувачкою обов’язків очільника відомства.

Хто така новоспечена голова Антимонопольного комітету:

Ольга Піщанська народилася 1975 року.

У 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. У 2001 році здобула ступінь магістра економіки підприємництва у Київському національному економічному університеті.

У 1997-1999 роках працювала інженером оператором персонального комп’ютера МПП «Техпроцес».

З 1999 по 2004 рік – інженер проєктно-конструкторського бюро, потім — інженер I категорії Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату «Криворіжсталь».

З 2004 до 2015 року Піщанська працювала на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у різних структурних підрозділах на посадах: начальника відділу зовнішнього проєктування; менеджера по закупівлі послуг і менеджера по забезпеченню стратегічних та інвестиційних проєктів.

З січня по квітень 2016 року – начальник відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ «Метінвест холдинг», який належить олігарху Рінату Ахметову та народному депутату Вадиму Новинському.

З 2016 до 2019 року вона працювала директором ТОВ «Закупівельні рішення».

Паралельно, з листопада 2017 по серпень 2019 року Піщанська була комерційним директором ТОВ «СТЕМ Інжиніринг»

2 вересня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Піщанську на посаду першого заступника голови АМКУ – державного уповноваженого.

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