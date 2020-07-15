Уляна Супрун: «Очільники МОЗ зривають забезпечення пацієнтів ліками»

Колишній міністр охорони здоров’я України про необґрунтоване гальмування процедури закупівлі ліків для пацієнтів за кошт держбюджету, що вже призвело до перших смертей:

«Медичні закупівлі 2020 – історія про те, як менш ніж за рік запороти забезпечення пацієнтів ліками, вакцинами та медичними виробами.

В головній ролі – керівники МОЗ України. Скалецька, Ємець і тепер Степанов.

Акторська гра проста – звинувачувати у своїх факапах усіх інших.

Від серпня 2019 року очільники МОЗ зривають централізовані медичні закупівлі за бюджет 2020 року. Це вакцини, ліки проти таких тяжких хвороб як туберкульоз, гепатит В і С, онкологічні та серцево-судинні хвороби, антиретровірусна терапія для людей з ВІЛ і багато іншого.

Спочатку всі необхідні процедури, як обрання міжнародних організацій, підписання з ними угод та затвердження необхідних документів міністри просто ігнорували. Потім почали блокувати роботу та тиснути на ДП Медичні закупівлі України – держпідприємство, яке власне мусить закупівлі проводити.

Ємець організував службове розслідування через те, що голова ДП Арсен Жумаділов не взяв заступником його протеже. А вже на чолі зі Степановим МОЗ ініціювало нове розслідування в ДП через епічну історію з захисними костюмами для лікарів, яка скоріше схожа на зловживання якраз з боку МОЗУ.

Далі — більше. МОЗ ініціювало зміни до постанови, яка регулює медичні закупівлі. Тепер жодна закупівля не може відбутися без погодження міністерства. Від дня, коли постанова набрала чинність, ДП «Медичні закупівлі» попереджали про те, що вона небезпечна…

Постанова передбачає, що МОЗ України вручну контролюватиме закупівлі — погоджуватиме характеристики товарів, що закуповуються, та договори, які укладуть за результатами закупівлі. Безглузда робота, що дублює завдання ДП. А вони, до речі, свою роботу виконують вчасно, якісно та ефективно. Коли їм не заважають, звісно.

Степанов представляє нововведення як посилений контроль над закупівлями. Насправді такі зміни – контроль над мільйонами гривень платників податків, над якими тепер нависла загроза так і не бути витраченими на пацієнтів. Адже постанова дає можливість керівникам МОЗ тижнями чи навіть місяцями тримати документи на погодження закупівель. Документи, без яких жодна закупівля не може розпочатися.

Але Степанов готовий ставити під загрозу людські життя, аби тільки мати можливість у ручному режимі призначати постачальників ліків.

Від 16 червня, коли ця постанова почала діяти, і до сьогодні, ДП надіслало в МОЗ на погодження запити по 198 позиціях. Відповіді немає на жодну з них. МОЗ забрав в пацієнтів ще місяць часу. Детально Арсен Жумаділов написав пост про це. А також відповів на нові закиди до ДП від МОЗУ, адже перекладання відповідальності на інших вже стало стратегією роботи керівників міністерства.

Виглядає, що керівники міністерства навмисне створюють патову ситуацію, яка дозволить їм потім цинічно звинуватити в усьому ДП і вже повністю підім’яти медичні закупівлі під себе. Але пацієнтська спільнота дуже добре розуміє, хто в усьому винен.

Пацієнтська організація Пацієнти України прямо заявляє, що через затримку закупівель вже помирають люди. Спершу вони прогнозували, що українці відчують нестачу ліків цієї осені, однак, час не грає на стороні хворих людей.

Денис Шмигаль, скільки часу уряд чекатиме, щоб відреагувати на ситуацію? В українських пацієнтів його вже зовсім немає».