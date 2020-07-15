У Львові біля підніжжя Високого Замку незаконно зводять церкву

Біля підніжжя самої гори в парку «Високий Замок» самовільно зводять церкву без будь-яких дозволів на це. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Самовільні будівельні роботи сьогодні, 15 липня, виявили працівники ЛКП «Зелений Львів».

«Присутні на місці особи пояснили, що зводять церкву, яка за їхніми словами – колись там була. Служитель церкви представився греко-католицьким єпископом Михайлом (прізвище назвав Коваль), а свою конфесію назвав Єдиною Соборною та Апостольською церквою. Допомагає йому «піддиякон» Михайло», – зазначив Євген Бойко.

При цьому посадовець додав, що «жодних установчих документів релігійної громади, ані жодних документів щодо будівництва пред’явити не змогли, яких і в принципі не існує».

Для призупинення незаконного будівництва на Високому Замку мерія звернеться у правоохоронні органи.

«Також важливо з’ясувати, хто ці люди, і, щоб на Високому Замку, чи деінде в місті не з’явились квазірелігійні утворення. Просимо також церкви міста в можливий спосіб застерегти своїх вірян від участі у можливих дійствах подібних організацій», – зазначив Євген Бойко.

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Фото: Facebook/Євген Бойко