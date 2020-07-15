Штормове попередження на Львівщині: обіцяють грози та шквали

У четвер, 16 липня, на території Львівщини очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози та шквали. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС Львівщини.

Зокрема, за повідомленням Львівського гідрометцентру, на території Львівської області вдень прогнозуються грози, місцями під час гроз шквали 15 – 20 м/с та град. Температура вночі становитиме 9-14°, а вдень – 20-25° тепла.

Надзвичайники просять мешканців бути бути уважними і обережними під час погіршення погодних умов. Також рятувальники нагадують правила безпеки під час негоди: