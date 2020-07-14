На Львівщині подорожчали фрукти, але подешевшали овочі

У Львівській області у червні з порівняно з травнем зросли на 0,1%. Найбільше подорожчали фрукти, але, разом з тим, подешевшали овочі. Про це інформує Головне управління статистики у Львівській області.

Згідно із даними управління статистики, фрукти подорожчали на 4,6%. Також зросли ціни на 3,6-1,2% на крупи манні та гречані, м’ясо птиці, морозиво, олію оливкову, чай. Крім цього на 0,9-0,4% подорожчали ковбаси варені, сосиски та сардельки, яловичі та свинячі субпродукти, м’ясо яловичини, борошно пшеничне, макаронні вироби, жива та охолоджена риба, маргарин.

Натомість в середньому на 5,3% подешевшали овочію. Зокрема, огірки – на 25,2%, цибуля ріпчаста – 22,9%, помідори – на 17,3%, перець солодкий – на 13,6%. Водночас на 53,4% зросли ціни на моркву.

Також на 0,6% підвищилася ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби. Зокрема, на тютюнові вироби подорожчали на 1,3%, алкогольні напої – на 0,1%. Одяг і взуття подешевшали на 1,7%, у тому числі одяг – на 2,0%, взуття – на 1,4%. Зниження цін у житлово-комунальній сфері на 0,9% відбулося за рахунок зменшення тарифів на газ природний на 4,1%.

У червні 2020 року на 1,5% подорожчали послуги автостоянок. На 1,2% підвищилися ціни на паливо та мастила, на 0,9% – на автомобілі.

У сфері зв’язку на 3,5% збільшилася вартість послуг мобільного зв’язку. Водночас на 1,6% подешевшали мобільні телефони. Ювелірні вироби із золота подорожчали на 11,7%.