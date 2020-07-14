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Медіатеку на Симоненка хочуть виселити з приміщення

Соломія Головіна

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У Львові одну з найбільших міських медіатек на вул. Симоненка, 10 хочуть виселити з приміщення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

 

Як він пояснив, виселити медіатеку на Симоненка хоче квартирно-експлуатаційний відділ Львова Міністерства оборони України.

«Офіційного листа з позиціонуванням «бібліотека самовільно захопила нерухоме майно Міноборони» – ще такого я не бачив», – написав Андрій Москаленко.

Варто зауважити, що з 1995 року на Симоненка, 10 успішно функціонує міська бібліотека. Бібліотека обслуговує 15 шкіл та близько 8 тисяч відвідувачів.

«Розпорядженням Кабміну 03.02.2010 року будівлю, де знаходиться бібліотека, було передано з держаної власності у комунальну власність. Проте право власності на бібліотеку за містом так і не дали змоги оформити: через суд було прийнято рішення? щоб місто відкликало свої документи. І тут 7 травня 2020 року КЕВ при Міноборони реєструє право власності приміщення бібліотеки за собою. І після того в Львівську міську раду надходить лист що «бібліотека самовільно захопила нерухоме майно Міністерства оборони», – зазначив Андрій Москаленко.

Мерія вже підготувала відповідний лист з цього приводу міністру оборони.

«Сподіваюсь, це справді непорозуміння бюрократів КЕВ при Міноборони і вони розберуться у всьому. Готові до будь-яких перемовин лише аби бібліотека залишилась у своїх приміщеннях», – наголосив заступник міського голови з питань розвитку.

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