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Славська ОТГ будує ще один спортмайданчик – на проєкт виділили понад 2 млн грн

Омелян Шевчук

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У червні стартувало будівництво нового багатофункціонального спортивного майданчика у селі Нижня Рожанка (Сколівський район, Львівська область). Бюджет Славської ОТГ, до складу якої входить і Нова Рожанка, уже виділив на цей проєкт понад 2 мільйони гривень.

 

«Це буде один із найсучасніших і найбільших спортивних об’єктів такого типу у нашому гірському регіоні, причому доступний і для місцевих мешканців, і для туристів. У перспективі ж ми прагнемо, щоб такого типу майданчики функціонували у всіх селах нашої територіальної громади», – каже перший заступник голови Славської ОТГ Олег Даниляк.

До інфраструктури майданчика у Нижній Рожанці входитиме ігрове поле з наливним гумовим покриттям для змагань з футболу, баскетболу, волейболу, бадмінтону тощо, стіл для пінг-понгу, тренажерна зона з 5 різноплановими снарядами і навіть невелика трибуна на 52 посадкових місця. Спорткомплекс розташується поруч з місцевою школою, тож особливо зручно займатися фізкультурою стане дітям і молоді Нижньої Рожанки. Планується,  що до 1 вересня, коли розпочнуться заняття у школі, майданчик уже буде здано в експлуатацію.

Варто зауважити, що у 2019 році на території  ОТГ було відкрито спортивний майданчик у селі Волосянка, облаштування якого обійшлося громаді в 1,5 мільйона гривень. Крім того, громада веде будівництво велодоріжки, що поєднає Славське і Волосянку, надає підтримку місцевій футбольній команді, яка уже три сезони поспіль стає чемпіоном Сколівського району, закупила новий спортивний інвентар для школи у селі Верхня Рожанка.

Нагадаємо, що у рейтингу ОТГ Львівщини, оприлюдненому у червні 2020 року Славська громада впевнено посідає перше місце. Найбільшим платником податку до місцевого бюджету Славської ОТГ є компанія ОККО. Тільки за 2019 рік вона перерахувала громаді понад 100 мільйонів гривень податків і зборів. Після приходу інвестора, який у майбутньому планує збудувати тут сучасний гірськолижний курорт, у людей  з’явились реальні ресурси для розв’язання місцевих проблем, що нагромаджувались десятками літ. Так, наприклад, за декілька років вже вдалося відремонтувати частину доріг, школи, лікарню, збудувати дитячі майданчики в селах.

На сьогодні, до складу Славської ОТГ входить селище міського типу Славське та ще 7 сіл Сколівського району Львівської області.

(На фото – спортивний майданчик у селі Волосянка).

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