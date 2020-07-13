16 вихованців ЛКП «Лев», які шукають нову домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 16 собак, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба комунального підприємства.

Отож, нову домівку шукають:

РІМУС, 8 років. Місце відлову: вул. Суботівська. Солідний, крупний, дуже позитивний хлопець. Любить гребінець, розчісування і обійми жіночими руками. Мав на собі ошийник, тож, можливо, його шукають.

ВАЙТ, 1 рік. Місце відлову: вул. Городоцька. Блукав тим районом вже довгий час. Вміє бути поганим хлопцем, має трохи перцю в характері. Заняття з кінологом і хороші друзі поруч підуть йому на користь. А загалом – красунчик.

ФІЛЧ, 1 рік. Місце відлову: вул. Джерельна. Малий, смішний, дзвінкий хлопчик. Добряк і не кусака. Мав невеличке облисіння на спинці. Підлікуємо, викупаємо – і буде комусь радість приносити.

АРНОЛЬД, 6 років. Місце відлову: вул. Шафарика (Погулянка). Неймовірний характер, неймовірна зовнішність і … перелом тазу. Однозначно був чиїмось, і хотілося б, щоб господар не покинув його в цьому стані.

ВОВЧИК, 8 років. Місце відлову: вул. Шевченка. Приїхав до нас на ревакцинацію, і знає, що в цьому немає нічого страшного. Їсть, відпочиває, дає настанови молодим собачкам і скоро повернеться у свій район.

ЕМАЙ, 2 роки. Місце відлову: вул. Лінкольна. От хто вміє радіти життю! Сміятися, стрибати, і на фотосесію виходити не як військовополонений, а як кіноактор. Мав на собі ошийник. Господар, знайдись!

ТОМАС, 4 роки. Місце відлову: Приміський вокзал. Ягдтер’єр, але дуже особливий – тихий, чуйний, хоче, щоб його брали на коліна і довго гладити. Уважний ненав’язливий, дуже скромний хлопчина.

КОДІ, 1 рік. Місце відлову: вул. Б. Хмельницького. Мале пташеня, яке дуже потребує материнської турботи. Хвостик завжди радісно дрижить. Часто закриває оченята і тулиться до решітки кліточки, як до чиїхось рук.

КЛАУС, 3 роки. Місце відлову: вул. Величковського. Міцний, добротний і дуже приємний собака. Нікого не ображає, дозволяє робити з собою будь-які маніпуляції. Мабуть, жив з людьми, бо багато чого розуміє.

ФРЕДІ, 9 років. Місце відлову: вул. Вигода. Дуже класний здоровань. Кров з молоком. Приїхав на щорічну вакцинацію, а заодно і поговорити з кінологом, бо помічає за собою деякі гріхи і хоче їх виправити.

ПЕППІ, 1 рік. Місце відлову: вул. Промислова-Бойова. Висока, досить крупна дитина. Наразі не вміє гуляти на повідку, але випромінює багато сонця і ніжності.

ПАНДОРА, 2 роки. Місце відлову: вул. Промислова-Бойова. Мама Пеппі, і бути лагідними собачками – це у них сімейне. Має задавнену травму лапки, бо одного разу, рятуючи своїх дітей, мусила розбити лапкою скло.

САФІНА, 3 роки. Місце відлову: вул. Базарна. Від неї відреклися господарі, бо не гавкала. Абсурдно і холоднокровно. А вона неймовірна дівчина – весела, дружелюбна і дуже добродушна сарделька.

ДЕЙЗІ, 5 років. Місце відлову: вул. Лисенка. Маленька, тиха і трішки налякана. В перші дні не розуміла, що відбувається навкруги. З часом довірилася нам, освоює повідок і любить грітися на сонці.

ПРАДА, 1 рік. Місце відлову: вул. Промислова-Бойова. Сестра Пеппі, але зовсім інша – незалежна, горда і трішки хитруля. Від мами отримала гарну зовнішність, а характер, мабуть, від якогось батька.

САНСА, 2 роки. Місце відлову: Приміський вокзал. Ягдтер’єр і все, що з цього випливає: енергійна, вольова, гавкуча дівчинка. Дуже самобутня, добра, абсолютно здорова, а в очах – печалька.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

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Фото: ЛКП «Лев»