Віряни вшановують святих апостолів Петра і Павла

Християни східної традиції сьогодні, 12 липня, вшановують святих апостолів Петра і Павла. Про це повідомляє РІСУ.

Як зазначає видання, Церква називає їх Первоверховними, бо ці апостоли особливо потрудилися в поширенні Христового вчення серед поганських народів.

Святий апостол Петро до свого служіння називався Симоном. Він був простим рибалкою, мав дружину і двох дітей. Ім’я Петро йому дав Ісус Христос. На апостольське служіння Господь закликав Петра тоді, коли у ньому окріпли віра і рішучість.

Після зішестя Святого Духа святий апостол Петро здійснив шість подорожей. Він навчав про Христа в Самарії, Юдеї, Галилеї, Кесарії, Сирії, Антіохії, Фінікії, Каппадокії, Галатії, Понті, Віфінії, Трої, Вавілоні, Римі, Британії і Греції. Найбільш віруючих зі своїх учнів висвячував у єпископи і пресвітери. Відомо про два Соборні послання апостола Петра, написані 63 і 67 року після Р.Х.

Святий апостол Павло до свого служіння називався Савлом. Він народився в знатній сім’ї у кілікійському місті Тарсі і мав всі права римського громадянина. Савло був вихований у строгості і належав до фарисеїв. Здобувши на ті часи хорошу освіту, він розпалював в собі ненависть до християн. Сам Христос радикально змінив його релігійні переконання і подальше життя.

Одного дня, коли Савло їхав до Дамаску, щоб розправитися там із християнами, Господь з’явився йому і сказав, щоб той став Його служителем. Супутники Савла, хоча чули голос, слів розібрати не могли. А сам він нічого не бачив, оскільки осліп від сяючого Божественного Світла.

Після цього Савло прозрів духовно і, прийнявши Таїнство Хрещення, отримав ім’я Павло. Апостол Павло почав проповідувати віру Христову, мандруючи з країни в країну і розсилаючи свої послання. З проповіддю про Спасителя він побував в Палестині, Фінікії, Сирії, Каппадокії, Галатії, Лікаонії, Памфілії, Карії, Лікії, Фрігії, Македонії, в Італії, на островах Кіпр, Лесбос, Самофракія, Самос, Патмос, Родос, Меліт, Сицилія і в інших землях.

«Розповідаючи про Христа, святі Петро і Павло навертали до віри тисячі людей. Крім того, Господь дав апостолам таку силу слова, що мертві воскресали, кульгаві починали ходити, хворі зцілювалися», – зазначає РІСУ.

Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть від римського імператора-поганина Нерона. Апостола Петра розіп’яли на хресті. Апостола Павла як римського громадянина обезголовили мечем.

Напередодні цього свята завершується піст, який отримав назву Петрівка. Він починається за тиждень після свята Трійці.

Наступного дня після свята апостолів Петра і Павла Церква відзначає Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів.

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