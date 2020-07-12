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Хресну ходу до річниці Хрещення Київської Русі вирішили не проводити

Соломія Головіна

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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що наприкінці липня не проводитимуть хресну ходу з нагоди 1032-ої річниці Хрещення Київської Русі.

 

«Наприкінці липня ми відзначимо 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі. Це важлива історична подія для вірян, тому щороку в цей день проходить хресна хода. Та цей рік вніс свої корективи. ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресну ходу. В обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину. Таке повідомлення вони оприлюднили на своїх офіційних ресурсах», – зазначив він.

Міністр культури подякував предстоятелям православних церков за те, що вони відповідально віднеслися до рекомендацій МОЗ і поставили захист здоров’я людей у пріоритет.

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