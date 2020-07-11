Шоста річниця трагедії під Зеленопіллям. У Львові помолилися за полеглих воїнів

Сьогодні, 11 липня, виповнюється шоста річниця трагедії під Зеленопіллям. У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбулася Божественна літургія за упокій душ померлих воїнів. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Вшанувати пам’ять полеглих прийшли керівництво області, родичі, близькі, бойові товариші загиблих під Зеленопіллям, волонтери та мешканці міста та області. Поминальна панахида відбулась на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.

«11 липня 2014 року від ворожої реактивної артилерії загинули 37 військовослужбовців. 19 з них – наші земляки, уродженці Львова, Дрогобича, Стебника, Жовківщини, Кам’янка-Бужчини, Бущини, Яворівщини, Радехівщини та Старосамбірщини. Молоді хлопці, сповнені запалу до життя і глибокого патріотизму, віддали за наш спокій власне життя. Більшість з них не встигли створити сім’ї, відчути радість батьківства. Василю Вихопню з Кам’янка-Бужчини на момент трагедії був всього 21 рік. Львів’янину Юрій Голубу, Василю Ковалику з Буського району – 22. Всією країною вшановуємо загиблих Героїв. Заради їх світлої пам’яті маємо не втрачати віру у перемогу над ворогом та будувати сильну, вільну Україну», – наголосив голова ЛОДА Максим Козицький.

Довідка

У ніч на 11 липня 2014 року прикордонники із 2-ї мотоманевреної групи Державної прикордонної служби України, а також військовослужбовці Збройних сил України, що входили до батальйонної тактичної групи, сформованої з підрозділів 24-ї механізованої, особовий склад якої – це переважно уродженці Львівщини, (Яворівський район Львівської області), 72-ї механізованої (Біла Церква, Київська область) та першого батальйону 79-ї аеромобільної (місто Миколаїв) бригад вийшли в опорний пункт у районі селища Зеленопілля. Їхнім завданням було прикриття визначеної ділянки Державного кордону. Але о 4 годині 30 хвилин ворожа реактивна артилерія (із застосуванням системи залпового вогню БМ-21 «Град») завдала потужного удару по позиціях українських військ.

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