На пляжі в Єгипті 11 людей втонуло, намагаючись врятувати дитину

Щонайменше 11 людей потонули в Середземному морі в районі Єгипту в місті Олександрія. Люди загинули при спробі врятувати дитину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Masrawy.

Трагедія сталася в районі Аль-Аджмі біля пляжу «Палм-Біч», закритого через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. З цієї причини на ньому не було рятувальних служб.

На світанку велика компанія вийшла на пляж купатися, після чого у воді почала тонути дитина. Її кинулися рятувати кілька людей, проте всі вони потонули.

«Втопилися 11 людей, у тому числі 5 пропали безвісти в морській воді», – йдеться в повідомленні.

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