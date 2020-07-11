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Котики шукають дім. Муркотливі підопічні ЛКП «Лев» чекають на своїх господарів

Соломія Головіна

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ЛКП «Лев» шукає домівку і турботливі руки господарів для трьох котів: Масі, Сема і Муськи.

 

«Усім носикам потрібен дім. Але цим трьом трішки більше, ніж іншим – вони зовсім не мають опікунів і ніхто під будинком з мисочкою їх не чекає. Молоді і кожен по-своєму чудовий», – наголошують у ЛКП «Лев».

МУСЬКА, 1 рік.

Виразна, темпераментна і дуже муркотлива дівчинка. На запитання «Хто тут хороша дівчинка?» одразу відповідає «мур-мяв» і проситься на руки.

МАСЯ, 1 рік.

Легка в спілкуванні, ніжна киця. Знає, що у котів у кігті, але ніколи ними не користується. Має м’які лапочки, м’який характер і голос. На вулиці себе захистити не зможе.

СЕМ, 1 рік.

Жив на вулиці, втратив праву лапку. Але зовсім не журиться через це і не комплексує. Розуміє, що він і без лапки дуже солодкий котяра. Голубитися і випрошувати увагу – це його.

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