Інна Іваненко: «Почалося найгірше – маємо перші смерті дітей через бездіяльність МОЗ»

Виконавча директорка організації «Пацієнти України» про перші смерті через МОЗ, яке від початку року так і не спромоглося закупити життєво необхідні медикаменти для пацієнтів з рідкісними захворюваннями:

«Почалося найгірше – маємо перші смерті ДІТЕЙ від проjoбаних закупівель ліків Міністерством охорони здоров’я.

У родині на Волині сталася трагедія – померло двоє дітей, які жили з рідкісним захворюванням – торсійна дистонія. Вони не дочекалися операцій із вживлення системи стимуляції головного мозку. Ці системи закуповуються централізовано за кошти держави і Міністерство охорони здоров’я України керує цим процесом. Докерувалося до такої трагедії, не розпочавши закупівлі на початку року. Скалецькій, Ємцю, Степанову – усім ми кричали про те, що закупівлі ліків це повинен бути пріоритет МОЗу.

І попереджали, що люди платитимуть життям, якщо МОЗ і надалі буде ставитися до цього халатно. Дітей уже не врятувати.

Зараз так само як і ті діти, мучиться від судом дорослий пацієнт з торсійною дистонією з Донецької області, перебуваючи на межі життя і смерті.

Його можна врятувати, оперативно організувавши закупівлю, бо гроші є! Але для цього необхідно буквально за тиждень провести купу паперів по МОЗу, зібрати погодження, підписи та візи.

Закликаємо Максим Степанов, Svitlana Shatalova зараз зробити усе, аби не втратити й ще одне життя. Бо життя людини у прямому сенсі у ваших руках», – йдеться у зверненні Інни Іваненко.

Фото: Інна Іваненко