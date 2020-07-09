Кожна четверта дитина в Україні має порушення постави і в 5-6 осіб із тисячі це сколіоз. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Сколіотичну хворобу найчастіше спостерігають у дітей та підлітків, а її частота перевищує 15% у структурі патології опорно-рухового апарату.

За даними Центру медичної статистики МОЗ України під час профілактичних оглядів 2019 року виявлено 99 467 дітей зі сколіозом. Також наголошується, що 90% дорослих хворих на остеохондроз і радикуліт – це люди, які перенесли в дитинстві сколіоз.

Сколіоз – захворювання опорно-рухового апарату, що характеризується викривленням хребта у фронтальній (бічній) площині з розворотом хребців навколо своєї осі.

Доведено негативний вплив сколіозу на функціонування серцево-судинної, дихальної і травної систем організму людини.

Розвиток сколіозу зазвичай проявляється поступово і майже завжди безболісний. Викривлення може розвиватися таким чином, що ні батьки, ні дитина не помічають його.

Є такі стадії розвитку сколіозу:

деформацію хребта майже не видно, хвороба проявляється в сутулості, невеликій асиметрії плечей і може бути діагностована лише під час огляду лікарем;

ця стадія захворювання для багатьох є тривожною, тому що виникають асиметрія лопаток, дискомфорт і біль у спині;

змінюється форма спини, яку не можна не помітити, а больові відчуття у спині стають нестерпними;

найважча стадія, тому що з’являється горб, випинаються або западають ребра.

Найбільш ефективні та прості способи уникнути захворювання:

дотримання раціонального режиму дня;

забезпечення достатньої тривалості сну дітей;

забезпечення достатньої тривалості сну дітей; регулярне перебування на свіжому повітрі;

організація повноцінного харчування;

правильне поєднання активної діяльності й відпочинку.

Важливе значення має добір меблів:

постіль не повинна бути м’якою;

розміри меблів мають відповідати зросту дітей;

розміри меблів мають відповідати зросту дітей; місце, де школярі виконують домашні завдання, має бути облаштоване ергономічними меблями зі спеціальним кріслом, яке має систему підтримки усіх відділів хребта.

Фактори ризику, які можуть посилювати викривлення хребта:

стать – викривлення хребта у дівчаток буває в 10 разів частіше, ніж у хлопчиків;

вік – що «молодший» початок викривлення, то вищий ризик подальшого посилення сколіозу;

градус викривлення – що більше викривлення, то вищий ризик його подальшого посилення;

розташування – викривлення в середньо-нижній частині хребта буде прогресувати менше, ніж у верхній;

захворювання хребта у новонароджених – діти, народжені зі сколіозом, мають більший ризик посилення викривлення (вроджений сколіоз є вродженим дефектом, що впливає на розмір і форму кісток хребта).

Водночас у Центрі громадського здоров’я наголошують, що фізичне обстеження хребта у лікаря – це перший крок із діагностики сколіозу, а самолікування є неприпустимим. Тільки досвідчені ортопеди і вертебрологи здатні дібрати найбільш ефективні методи лікування в кожному конкретному випадку.