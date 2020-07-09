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Дефіцит бюджету за пів року склав понад 38 млрд грн — Рахункова палата

Андрій Котенський

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Дефіцит бюджету України за перше півріччя склав понад 38 мільярдів гривень. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє Громадське.

 

«Аналіз оперативної звітності Казначейства показав, що який місяць поспіль сума недонадходження доходів залишається значною. У січні-червні 2020 план доходів загального фонду державного бюджету не виконані на 38,4 млрд грн, або 7,8%», — сказав Пацкан.

За його словами, менше очікуваного становили надходження від ПДВ із ввезених на митну територію України товарів — на 33,2 млрд грн (22,3%), рентної плати за користування надрами — на 7,1 млрд грн (39,1%), податку і збору на доходи фізичних осіб — на 2,2 млрд грн (3,9%), ввізного мита — на 0,9 млрд грн (9,2%).

«На жаль, залишаються проблеми з надходженнями від митниці та податкової. План доходів, що адмініструються митною службою не виконано на 34 млрд грн (21,4%), податковою службою — на 1,7 млрд грн (0,6%)», — зазначив голова Рахункової палати.

Також менше запланованого становили видатки загального фонду. За перше півріччя ця сума склала 51 млрд грн (9,6%). Зокрема, менше плану проведено видатки на реалізацію програм держгарантій медичного обслуговування населення, заходи з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19 — на 29,9 млрд грн (30,4%). Також меншими, ніж очікували, були витрати на соціальне забезпечення — на 4,8 млрд грн (2,9%) та субвенції місцевим бюджетам — на 1,1 млрд грн (1,6%).

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