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Уряд планує закуповувати гречку в резерв

Вероніка Рой

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Уряд України має намір закуповувати гречку в резерв. Про повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

 

«Так, цього року гречкою засіяли на 10 тис. га більше – 74 тис. га. Проте необхідно, щоб почали закуповувати в резерв. Поки ми працюємо над корпоративним управлінням. Поки є запитання до ДПЗКУ (Державній продовольчо-зерновій корпорації України – ІФ), Аграрного фонду», – сказав Ігор Петрашко.

При цьому Петрашко зазначив, що міністерство опрацьовує способи, як це зробити прозоро.

«Опрацьовуємо, як це зробити прозоро, щоб уникнути зловживань, як це було в минулі періоди», – сказав глава Мінекономіки.

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