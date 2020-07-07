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В Україні відзначають Різдво Івана Хрестителя та свято Купала

Соломія Головіна

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У вівторок, 7 липня, християни східного обряду відзначають Різдво Івана Хрестителя. Про це повідомляє РІСУ.

 

Серед інших святих Іван Хреститель має найбільшу пошану – протягом церковного року на його честь святкується аж шість дат. Серед них – празник Зачаття, Різдва, Усікновення Голови, Перше і Друге Знайдення Голови, Третє Знайдення Голови і Собор Івана Хрестителя після Богоявлення. Різдво святого Івана Хрестителя – найбільше з усіх свят на його честь.

Іван Предтеча був посланцем Бога, щоб сповістити людям про прихід і живу присутність Месії на землі. Він указує на Спасителя і хрестить Його в ріці Йордан. Цей святий навчав, проповідував, хрестив, викривав гріхи, відстоював справедливість. Його життя – це безперервна жертва. За Христа і христову науку святий відважно приймає мученицьку смерть. За наказом Ірода Антипи Іванові Хрестителю відтяли голову.

Свято Різдва Івана Хрестителя відоме ще з четвертого століття. Проповіді на цей празник знаходимо у святих Івана Золотоустого, Амвросія і Августина.

Різдво святого Івана Хрестителя співпало зі святом Івана Купала, яке відзначалося у дохристиянські часи. У різні часи Церква намагалася побороти язичницькі традиції у святкуванні Різдва Івана Хрестителя, однак ця спроба була не зовсім вдалою. Чимало християнських свят зуміли поєднати в собі християнські і язичницькі традиції.

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