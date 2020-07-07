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Якої погоди мешканцям Львівщини чекати 8 липня?

Вероніка Рой

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У середу, 8 травня, на території Львова та області синоптики прогнозують до 23 градусів тепла та ясну погоду. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

 

Завтра, за даними синоптиків, очікується мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура вночi становитиме 7-12°, вдень – 18-23° тепла. Вiтер – західний, 3-8 м/с.

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