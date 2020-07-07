Два виші Львова увійшли в ТОП-10 кращих університетів України

Національний університет «Львівська політехніка» та Львівський національний університет імені Івана Франка потрапили у ТОП-10 кращих університетів України. Про це пише osvita.ua.

Новий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2020» нещодавно презентував Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Також укладачі рейтингу намагались врахувати всебічність і багатогранність діяльності університетів.

У рейтингу перше місце посів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який у цьому році посунув з першої сходинки Київський національний університет імені Тараса Шевченка. З шостого на третє місце піднявся Сумський державний університет.

На четвертому місці розташувався Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», посунувши на п’яту сходинку Національний університет «Львівська політехніка».

Шосте місце у рейтингу посів Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (3 місце у минулому році). На сьомому, восьмому та дев’ятому місцях розташувались відповідно Національний університет «Києво-Могилянська академія» (12 місце у минулому році), Львівський національний університет імені Івана Франка (9 місце у минулому році) та Харківський національний університет радіоелектроніки (18 місце минулого року).

Замикає десятку лідерів вищої освіти України Вінницький національний технічний університет, який піднявся відразу на 15 позицій у порівнянні з минулим роком.

Натисніть на фото для його збільшення

З повним рейтингом вишів України можна ознайомитися за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.