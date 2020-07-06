В Україні банани виявилися дешевшими за яблука та кавуни

Результати перевірки плодоовочевих відділів супермаркетів України показали, що ціни імпортні банани є меншими за яблука та кавуни, що ростуть на території країни. Про це інформує аналітична платформа EastFruit, котра проводила дослідження цін з кінця червня до початку липня 2020 року.

«Середня роздрібна ціна на банан в Києві за станом на 30 червня-1 липня 2020 року склала 27,2 грн / кг. Таким чином, банан був найдоступнішим серед фруктів і ягід та навіть трохи дешевшим за кавун і значно дешевшим за яблуко. Ми спостерігаємо таку ситуацію вперше за останні роки, і головна причина – холодна весна, що призвела до втрат урожаю ягід і фруктів, а також зниження врожаю яблука в Україні та Європі в цілому в минулому році», – розповів економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Він відмітив, що у 2019 році у той самий час року середня роздрібна ціна на банани у Києві склала 27,5 грн/кг, а яблука всередньому продавалися за 19,4 грн/кг, кавун – за 17, 5 грн/кг. Таким чином за рік середня роздрібна ціна на банана знизилася на 30 коп /кг або на 1%. Натомість вартість яблук зросла на 30,4 грн або в 2,6 рази, а кавуни подорожчали на 9,7 грн /кг або на 55%.

Також в Україні подорожчали практично усі фрукти. Зокрема, персик станом на початок липня порівняно з минулим роком подорожчав 37%, малина – 87%, а лохина – на 16%.

Водночас ціни на полуницю станом на початок липня були нижче, ніж роком раніше на 37%, хоча майже весь сезон вони істотно перевищували минулорічний рівень.