Хитра Оливка та скромна Маслинка: 9 вихованців ЛКП «Лев», які шукають домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 9 собачок, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба комунального підприємства

Отож, нову домівку шукають:

ЛУКА, 2 роки. Місце відлову: вул. Лукаша. Маленький, розгублений хлопчик-горобчик. Спочатку впирався, казав, що йому ніхто не потрібен, а потім здався, став ласкавим і попросив знайти йому сім’ю.

ЗОЛТОН, 8 років. Місце відлову: вул. Д. Апостола. Масивний, добрий, абсолютно дружній чоловічок. Записався на прийом до грумера, щоб виглядати ще розкішніше. Мав на собі ошийник, тож, можливо, десь існує його господар.

БЕНДЕР, 10 років. Місце відлову: вул. Повітряна. Теж мав на собі ошийник, і за всіма ознаками – мав господаря. Гуляє на повідку, туалетні справи робить на вулиці, акуратно їсть і облизує людям руки. Швидше за все, жив на дивані і одного дня загубився.

ЦЕРА, 2 роки. Місце відлову: вул. Тракт Глинянський. Молода, мила, але дуже недовірлива дівчинка. Розпочала заняття з кінологом і вже є результати – навчилася посміхатися і вже трішки гуляє на повідку. Від тих успіхів стала в 3 рази гарнішою.

ОЛИВКА, 4 роки. Місце відлову: вул. Авіаційна. Хитра мадам, яка, як виявилося, не вагітна, а просто любить їсти забагато каші. Добра, приємна і дуже мила особа. Не дуже вміє гуляти на повідочку і жити за чиїмись правилами. Але ми з нею попрацюємо.

РЕЙН, 3 роки. Місце відлову: вул. Грицая. Неймовірної зовнішності хлопець! Ефектний, з хорошим голосом. Там, за межами ЛКП, залишилась його любов, і за нею він увесь час тужить. Це надзвичайно розумний, чуйний і емоційний собака. Він може дуже багато дати людині.

МАТІЛЬДА, 5 років. Місце відлову: вул. Золота. Знана особа в Шевченківському районі. Хороша, ніжна дівчинка. Поза межами ЛКП вона відома як Ватрушка, і це імя надзвичайно їй імпонує. Приїхала на щорічну вакцинацію і має шанс знайти сім’ю.

ЧЕЛСІ, 4 роки. Місце відлову: вул. Д. Апостола. Енергійна, гавкуча, непосидюча собачка. Легка на підйом, завжди в настрої, готова підтримати будь-яку ініціативу: гуляти, займатися з кінологом, вакцинуватися, позувати перед камерою – їй подобається все. Любить бути там, де люди.

МАСЛИНКА, 7 років. Місце відлову: вул. Лінкольна. Дуже скромна і тиха дама середнього віку. Попросила, щоб ми більше часу приділяли молоді і шукали їм дім. А вони хоче лише провакцинуватися і назад на район – до опікунів, до своїх друзів і звичного місця проживання.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

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Фото: ЛКП “Лев”