Моряки з Криму, які не зрадили Україну, отримають квартири, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські моряки отримають понад 70 квартир. У їх числі військові з Криму, які не зрадили Україну у 2014 році. Про це він повідомив під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України в Одесі.

Володимир Зеленський заявив, що сьогодні українські моряки отримають понад 70 квартир. Зокрема, моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україні.

Президент зазначив, що їхня вірність присязі чомусь була для влади непомітною, і вони жили в жахливих умовах.

«Найголовніше, про кого ми завжди повинні пам’ятати та піклуватися, – це люди. Це наші військові моряки, їхні родини, гідне матеріальне та соціальне забезпечення для них. Це – завдання номер один», – цитує Зеленського пресслужба офісу президента.

Також він додав, що це – лише перші кроки у напрямку покращення умов життя військових моряків.

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