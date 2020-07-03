Збиткова Укрзалізниця платить мільйонні зарплати членам наглядової ради

Народний депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що отримала дані про зарплатню членів наглядової ради Укрзалізниці, повідомляє Українська правда.

«Доходи членів наглядової ради Укрзалізниці. Тієї Залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги, тієї, яка закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, тієї, яка на межі банкрутства», – йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою таблицею, член наглядової ради Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн грн.

Голова наглядової ради Шевкі Аджунер за той же період отримав понад 13,8 млн грн.

Крістіан Кун – 11,7 млн.

Олег Журавльов та Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня заробили по понад 1,4 млн грн.

Адомас Азуолас Аудіцкас – майже 3,1 млн грн.