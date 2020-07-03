Ексчиновник ЛОДА очолив Центр екстреної допомоги у Львові

Колишній заступник керівника департаменту охорони Львівської ОДА Андрій Васько очолив Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
2 липня Андрій Васько повідомив, що він завершив роботу в департаменті охорони здоров’я ЛОДА, де пропрацював три роки.
«У середу завершився важливий етап мого життя – я закінчив. Це були неймовірні 3 роки. За це час пройшов шлях від провідного спеціаліста відділу до в.о. директора… Державна служба в департаменті дає практично необмежені можливості творити. Потрібно просто брати цю відповідальність на себе і завжди проходити цей «додатковий кілометр». Робота в державній службі складна та відповідальна, інколи, навіть виснажлива, але воно того варте!», – написав Андрій Васько.
У п’ятницю, 3 липня, він поінформував, що очолив Центр екстреної медичної допомоги.
«Із екстреною медичною допомогою в серці! Для мене велика честь очолити найголовніший медичний підрозділ в системі надзвичайних ситуацій. Працівники екстреної медичної допомоги (ЕМД), на рівні з лікарями опорних COVID-19 лікарень, є щоденно на передовій боротьби з пандемією. Велика відповідальність і честь стати частиною колективу», – додав Андрій Васько.
Андрій Васько від початку пандемії COVID-19 на Львівщині очолює обласний штаб протидії коронавірусу. Він запевнив, що продовжить ним керувати.
35-річний Андрій Васько протягом декількох років працює у департаменті охорони здоров’я ЛОДА. Також деякий час був в.о директора департаменту.
Нагадаємо, до цього в.о. генерального директора Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф був Ярема Качмар.
Вероніка Рой