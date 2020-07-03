Ексчиновник ЛОДА очолив Центр екстреної допомоги у Львові

Колишній заступник керівника департаменту охорони Львівської ОДА Андрій Васько очолив Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

2 липня Андрій Васько повідомив, що він завершив роботу в департаменті охорони здоров’я ЛОДА, де пропрацював три роки.

«У середу завершився важливий етап мого життя – я закінчив. Це були неймовірні 3 роки. За це час пройшов шлях від провідного спеціаліста відділу до в.о. директора… Державна служба в департаменті дає практично необмежені можливості творити. Потрібно просто брати цю відповідальність на себе і завжди проходити цей «додатковий кілометр». Робота в державній службі складна та відповідальна, інколи, навіть виснажлива, але воно того варте!», – написав Андрій Васько.

У п’ятницю, 3 липня, він поінформував, що очолив Центр екстреної медичної допомоги.

«Із екстреною медичною допомогою в серці! Для мене велика честь очолити найголовніший медичний підрозділ в системі надзвичайних ситуацій. Працівники екстреної медичної допомоги (ЕМД), на рівні з лікарями опорних COVID-19 лікарень, є щоденно на передовій боротьби з пандемією. Велика відповідальність і честь стати частиною колективу», – додав Андрій Васько.

Андрій Васько від початку пандемії COVID-19 на Львівщині очолює обласний штаб протидії коронавірусу. Він запевнив, що продовжить ним керувати.

35-річний Андрій Васько протягом декількох років працює у департаменті охорони здоров’я ЛОДА. Також деякий час був в.о директора департаменту.

Нагадаємо, до цього в.о. генерального директора Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф був Ярема Качмар.