10 найцікавіших фактів про 120-ий ювілейний театральний сезон Львівської опери

Розпочався на червоній доріжці, а завершився онлайн: хоч сезон 2019/2020 Львівська національна опера, як і всі театри України, у зв’язку із пандемією завершили передчасно, проте за ювілейний для театру сезон відбулося чимало значних подій. Світові прем’єри, успішні гастролі, найбільший конкурс оперних співаків в Україні та підготовка унікальних проектів. У Львівській опері розповіли про 10 найцікавіших подій, фактів та здобутків театру.

Дефіле по червоній доріжці та тиждень української музики

Ювілейний сезон артисти театру розпочали … з дефіле по червоній доріжці та з келиха шампанського. Традиційно урочисте відкриття сезону пройшло на площі перед театром: 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, відбувся святковий концерт за участі солістів опери та симфонічного оркестру, в якому прозвучали уривки з опер українських композиторів.

«Це особливий сезон, тому що наступного року відзначатимемо 120-річчя з часу відкриття Львівської опери», – розповів на урочистому відкритті генеральний директор – художній керівник театру Василь Вовкун.

Вистави перших двох тижнів були присвячені виключно українській музиці: прозвучали опери «Мойсей» М. Скорика, «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича, балет «Лілея» К. Данькевича. А виконання опери «Наталка Полтавка» М. Лисенка артисти та керівництво театру присвятили трьом ювілейним датам: 250-річчю від дня народження Івана Котляревського, 200 років зі створення ним п’єси «Наталка Полтавка», 130 років з прем’єри опери «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка.

Не пройшли повз увагу глядачів оновлення у залі і на сцені: реставровано історичне живописне полотно із краєвидом Львова на протипожежній завісі, великий круглий плафон з алегоричними жіночими постатями на стелі та чудову бронзову люстру у залі для глядачів, а також придбано три проєктори і нове світлове обладнання, яке зробило наступні прем’єри ще більш вражаючими.

Усмішки Моцарта та Оффенбаха

Дві одноактні музичні комедії: зингшпіль «Директор театру» В.А. Моцарта та оперета «Ключ на бруківці, або Чоловік за дверима» Ж. Оффенбаха, що виконуються впродовж одного вечора, стали першою прем’єрою сезону. Уявіть, що ви підглядаєте у замкову шпарину: а там … пікантні, несподівані і кумедні ситуації, і ще більш неочікувані розв’язки. За словами режисерки вистав Галини Воловецької, ця прем’єра – це погляд за лаштунки театру. «Ми наче підглядаємо за тим, що відбувається за кулісами і всіма дверима. У цих ситуаціях є гумор, серйозність, конкуренція тощо. Я б сказала, що це театр про театр», – розповіла Галина Воловецька.

Фото: Євген Кравс

Костюми і декорації двох вистав зроблені в одному дещо ляльковому стилі (художниця костюмів – Дар’я Зав’ялова, художник-постановник – Ігор Лев, художник-консультант – Олександр Дубовик), однак диригенти у двох частинах вистави є різними. Зингшпілем «Директор театру» В.А. Моцарта диригує Мирон Юсипович, а оперетою «Ключ на бруківці» Ж. Оффенбаха – Ірина Стасишин. Прем’єри музичних комедій відбулися у Львівській національній опері 12, 13, 19 жовтня.

Прем’єра та аншлаговий дебют Лиса Микити

Оперу за відомим твором Івана Франка «Лис Микита» спеціально на замовлення Львівської національної опери створив композитор Іван Небесний. Аншлагові прем’єрні вистави у лютому-березні 2020 року зібрали тисячі глядачів різного віку, адже опера створена для сімейного перегляду. За начебто дитячою казкою та розважальним сюжетом, гумором і пригодами хитрого Лиса, в опері втілені гострі та завжди актуальні соціальні питання. Сам композитор зізнався, що першою слухачкою опери стала його донька, яка схвально оцінювала ті чи інші музичні характеристики героїв.

«Як постановники, ми не ставили собі за мету показати Лиса Микиту поганим, а когось –хорошим. Глядач має сам роздумувати і робити висновки. Ці персонажі – людо-звірі, тобто люди, які наділені певними звірячими інстинктами, як воно і є в житті», − пояснив Василь Вовкун, який виступив у цій виставі режисером та автором лібрето.

Фото: Руслан Литвин

До числа постановників залучили також митців із-за кордону: молодого художника зі світла з Литви Арвідаса Буйнаускаса, який співпрацює з групою «Океан Ельзи», а також італійського хореографа Марчелло Алджері. В опері «Лис Микита» є не лише хореографія, а й акробатика на повітряних полотнах! Окрім того, чи не вперше в українській сучасній опері використано новітні технології 3D-проекції, створені київськими митцями Світланою Рейніш та Юрієм Костенком, які співпрацюють із найвідомішими брендами, як от Ferrari, Coca Cola, пісенним конкурсом «Євробачення» та ін. Сценографію, яскраві костюми та маски звірів створили Тадей Риндзак, Ганна Іпатьєва, Людмила Табачкова, Анжела Городиська. Критика не лише схвально відзначила роботу постановників, але й виконавців головних партій – артистів театру.

Відновлений конкурс відкриває нові зірки

Міжнародні оперні фестивалі та конкурси співаків імені Соломії Крушельницької Львівська національна опера проводить задля популяризації імені патронеси театру. Тож один із найбільших в Україні конкурсів оперного виконавства – П’ятий Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької тривав у Львівській національній опері впродовж 12-22 листопада 2019 року. У конкурсі взяли участь оперні співаки та співачки віком до 35 років з України, Вірменії, Польщі, Білорусі, Словенії.

Змагання відбувалися у три тури і ставили перед співаками непрості вимоги. Перший тур – у супроводі фортепіано; другий – у супроводі оркестру; третій, найбільш складний – всього після однієї репетиції заспівати у виставі театру при повному залі слухачів.

Фото: Руслан Литвин

За результатами таємного голосування членів журі Гран-прі міжнародного конкурсу, який склав 10 тисяч доларів, виграла Мар’яна Мазур. Окремо присуджували І премію (5 тисяч доларів): її отримали Роман Чабаранок та Руслана Коваль, ІІ премію (4 тисячі доларів) – Володимир Тишков та Дар’я Литовченко, ІІІ премію (3 тисячі доларів) – Святослав Винник та Юлія Алєксєєва, ІV премію (1 тисяча доларів) – Ігор Євдокименко та Вікторія Мельник.

Зауважимо, що конкурсантів оцінювали поважні члени журі з України, Польщі, Австрії, Німеччини, Молдови та Словаччини.

«Я надіюся, що нам вдалося, щоб тут засвітилися такі імена, які несуть іскру Божу, щоб торжествувала непідкупність та чесність. Це було не завжди легко, але ми всі дуже старалися», – зазначила голова журі, відома українська оперна співачка Вікторія Лук’янець.

Ми − у «ГРІ»… переможці!

Не менш яскравими були здобутки балетної трупи театру у ювілейному сезоні. Модерна постановка «Правда під маскою», в яку увійшли два балети – «Пульчинелла» та «Весна священна» Ігоря Стравінського перемогла у категорії «найкраща хореографічна/ балетна/ пластична вистава» ІІ Всеукраїнського фестивалю-премії ГРА! Оголошення результатів премії відбулося 30 листопада у Києві. За підсумками голосування журі вистава Львівської національної опери перемогла у фіналі балет «Спляча красуня» хореографа Раду Поклітару академічного театру «Київ модерн-балет».

Фото: Руслан Литвин

Зазначимо, що прем’єра вистави «Правда під маскою» відбулася у жовтні 2018 року. Ідея створити єдиний цілісний твір, у якому ці два балети з такою різною за стилем музикою є частинами одного дійства, належить італійському хореографу Марчелло Алджері та режисеру, художньому керівнику Львівської національної опери Василю Вовкуну. Диригент-постановник – американський диригент українського погодження – Теодор Кучар.

Італійський Трієст аплодує львів’янам

У грудні 2019 року балетна трупа Львівської опери представила балет «Дон Кіхот» Л. Мінкуса у театрі імені Дж. Верді в італійському місті Трієст. Це було свято танцю, яке створили всі артисти і, звичайно, молоді солісти театру, які виконали головні партії у цьому балеті – лауреати міжнародних конкурсів Ярина Котис та Олександр Омельченко, Дарина Кірік і заслужений артист України Євгеній Свєтліца.

Окрім того, балетна трупа театру радувала глядачів і в інших містах України, зокрема, казковий балет «Лускунчик» П.Чайковського у виконанні артистів балету театру пройшов на сценах Ужгорода та Чернівців.

Львівська опера обирає європейський формат

Цього сезону надзвичайно активною була співпраця із запрошеними артистами опери та балету з різних оперних театрів України. На львівській сцені виступили: солісти із Києва – оперні співаки тенор Микола Шуляк, сопрано Тетяна Анісімова та артисти балету Національної опери України Ольга Кіф’як, Катерина Алаєва, Олексій Потьомкін, Наталія Мацак та Станіслав Ольшанський; сопрано Одеської опери Ганна Літвінова; солісти Дніпро-опера тенор Ігор Шевчук та сопрано Надія Єременко; тенор Харківської опери Олексій Сребницький. Серед запрошених виконавців були також молоді українські співаки, що виступають на сценах європейських театрів – тенор Михайло Малафій, сопрано Руслана Коваль, тенор Леонід Шошин, а також польська сопрано Марцеліна Беушер. У Львівській національній опері запрошені артисти виконували «Дон Жуана» В.А. Моцарта, опери Дж. Верді − «Ріголетто», «Трубадур», «Травіата» і «Аїда», Дж. Пуччіні − «Богема» та «Мадам Баттерфляй», а серед балетів – «Лускунчик», «Лебедине озеро» П. Чайковського, «Дон Кіхот» Л. Мінкуса.

Цього сезону на оперній сцені також прозвучав … джаз! У Львівській національній опері у жовтні, перед Днем захисника України, вже не вперше виступив джаз-бенд Військово-повітряних сил США. Разом з американським бендом «джазував» також камерний оркестр Львівської опери під керівництвом диригентки Ірини Стасишин.

Музичний салон з роялем Steinway & Sons

Вже звичним місцем камерних концертів та вистав є сцена Музичного салону у Дзеркальній залі Львівської національної опери. Дзеркальна зала театру приваблює музикантів і слухачів своєю вишуканою красою в оздоблені інтер’єру та чудовою акустикою. А у ювілейному сезоні тут з’явився чудовий рояль – однієї із кращих фірм-виробників інструментів Steinway & Sons. Презентував новий інструмент відомий український піаніст, артист компанії Steinway & Sons – Станіслав Христенко, який спеціально підготував віртуозну концертну програму.

У Дзеркальній залі артисти театру виконують також камерні музичні вистави, і дирекція Львівської опери навіть оголосила конкурс на постановку нових камерних опер українських композиторів – почути їх вже зможемо впродовж наступного сезону!

Серед численних концертних програм Музичного салону музикантів зі всього світу варто згадати захоплюючу програму для дітей – музичну казку від 10-річної піаністки із Коломиї Ярини Бурлак. Окрім того в театрі постійно проводиться театралізована екскурсія для школярів «Сходинки до Парнасу», під час якої діти дізнаються цікаві факти, оглядають інтер’єр театру і відвідують приміщення за лаштунками, знайомляться з оперою та балетом через виступи артистів Львівської опери.

Оновлення та удосконалення

Львівська опера переживає своє оновлення за рахунок нових працівників, професіоналів у своїх галузях – в адміністрації, керівництві, PR-відділі, серед солістів, артистів балету і оркестру. Внаслідок проведених конкурсів до команди працівників театру приєдналися керівник музичної частини Іван Чередніченко, хормейстер Вадим Яценко, художній керівник балету Андрій Мусорін, керівниця літературно-драматургічної частини Стефанія Олійник, солістки – сопрано Дарія Литовченко та Мар’яна Мазур (у минулому – артистка хору театру), концертмейстер групи гобоїв Юрій Хвостов та ін. Вас здивує, але середній вік цих фахівців – 34 роки!

Також театр запрошує фахівців із різних сфер для проведення майстер-класів та обміну досвідом. Впродовж сезону до Львівської опери з кількаденними вокальними майстер-класами завітали викладачі Віденського університету музики і виконавського мистецтва Ґергард Карі та Магдалена Ренварт, болгарський оперний співак Калуді Калудов, викладач з фонетики італійської мови Едуард Погосов. Окремі воркшопи відбулися під час П’ятого Міжнародного конкурсу оперних співаків імені С. Крушельницької за участі членів журі конкурсу – Вікторії Лук’янець (Відень), Ольги Пасічник (Варшава), Беати Клатки (Варшава), Славоміра Якубека (Братислава).

Новий досвід у Львівській національній опері отримують не лише артисти, але й персонал сцени. На запрошення дирекції театру з Німеччини приїхали технічний директор театру м. Карлсруе Ральф Гаслінґ та керівник відділу світлового забезпечення Стефан Воінк, які навчали освітлювачів сцени.

Історія, яку ми продовжуємо…

У наступному сезоні Львівська національна опера готує багато сюрпризів для своїх глядачів. Окрім нових постановок та прем’єр, до 120-річчя з дня відкриття театру Львівська опера готує кілька унікальних книжкових видань. Це – праця про історію театру від провідних музикознавців і театрознавців України та Польщі, художній фотоальбом про Львівську оперу, а також унікальний ілюстрований альбом з роботами видатного українського митця та сценографа Львівської опери Євгена Лисика (1930-1991). З цією метою відбувся об’ємний проєкт фотозйомки 42-ох сценографічних полотен у художньому освітленні – декорацій до опер та балетів Євгена Лисика, які зберігаються у фондах театру. До створення альбому долучилися й інші театри світу, у яких працював Євген Лисик – Варшави, Мінська, Скоп’є, Санкт-Петербургу, Одеси.

Фото: Руслан Литвин

Тож у новому сезоні 2020/2021 чекаємо на світові прем’єри, нові постановки, цікаві видання та чимало інших сюрпризів від Львівської національної опери!

Фото: Львівська опера