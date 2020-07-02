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В Польщі у ДТП потрапив автобус з українцями

Андрій Котенський

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У Польщі на автодорозі біля міста Богуславіце сталася аварія за участі пасажирського автобуса з українцями. Автобус, який імовірно прямував з Тернополя до Варшави, зіткнувся з двома вантажівками. Поранення отримали 16 українців, одна людина — у критичному стані.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на генконсульство України в Польщі.

Аварія сталася поблизу міста Богуславіце Сілезького воєводства. Загалом в автобусі було близько 40 українців.

«Внаслідок аварії пошкодження різного ступеня отримали 16 осіб, з яких шість осіб госпіталізовано, одна з них перебуває у критичному стані», — сказали у консульстві.

Зазначається, що серед постраждалих немає дітей. Поранених доставили до лікарень гелікоптерами. Крім того, людей, які не потребують меддопомоги, тимчасово розселили у готелі.

Наразі українські консули разом із місцевою владою намагаються встановити перевізника.

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