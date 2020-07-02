Аудитори виявили порушень у тендерах Львівської міськради на 902 мільйони

За півтора роки аудиторська служба виявила порушення у тендерах Львівської міської ради на 902 млн грн. Порушення виявили у кожній 28-ій закупівлі, пишуть Наші гроші. Львів.

З початку 2019 року Державна аудиторська служба провела 97 моніторингів, які стосуються ймовірних порушень у закупівлях, оголошених Львівською міською радою або її підрозділами, підприємствами. Станом на кінець червня 2020 року аудитори підтвердили порушення законодавства у 89 закупівлях, а їх сумарна вартість складає понад 902 млн грн.

Відповідну інформацію опублікував «Центр громадського моніторингу та досліджень» у аналітичному матеріалі «Як проводять закупівлі у Львові».

Найбільший тендер із порушеннями – це замовлення комунального підприємства «Палац ігрових видів спорту» на будівництво Палацу спорту на проспекті Червоної Калини. Вартість контракту склала майже 500 млн грн. Аудитори підтвердили, що тендерна пропозиція фірми-переможця не відповідала вимогам замовника, а відтак компанію мали б відхилити. Однак КП не дослухалось до аудиторів, і це питання зараз розглядає суд.

Найчастіше порушення у закупівлях знаходили у ЛКП «Ратуша-сервіс» – 9 тендерів, ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради» та «Зелене місто» – 5 та 4 тендери відповідно, а також у районних відділах освіти ЛМР.

Загалом за півтора роки ЛМР та її підрозділи провели тендерів за конкурентною процедурою на 12,1 млрд грн. Йдеться лише про відкриті торги та спрощені (допорогові) закупівлі.

Серед найбільших замовників «Львівводоканал», який витратив більше 1 млрд грн. Друга і третя позиція – у ЛКП «Львівавтодор» та Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради. Обидва замовники займаються будівельними роботами в межах міста.

Серед усіх тендерів понад 66% успішних, ще 6% тривають зараз і майже третина (27,2%) не успішних. Серед неуспішних близько 70% торгів скасовують через недостатню кількість учасників, а ще понад 30 % – через помилки уповноважених осіб замовників, після яких закупівлі потрібно скасовувати, оскільки неможливо усунути порушення.