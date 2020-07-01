Олена Жегулович: «Пристібайте паски безпеки. Краще слід від ременя, ніж тіло на асфальті»

Львів’янка Олеся Жегулович, яка нещодавно у Рясному потрапила у ДТП, про деталі аварії та про те, що врятувало її життя:

«Історія про ДТП і про користь ременя безпеки для водіїв. А тепер подробиці. 28 червня о 20:30 год. на мості у Рясному сталась аварія (зіткнулись автомобілі Mazda і Ford, – ред). Ford Fusion – мій.

Рухаючись у напрямку Рясного з дозволеною швидкістю 50- 60 км/год (дощ, слизька дорога), у крайній правій смузі мені назустріч вилетіла Mazda. Втікати не було куди. Гальмувала відразу до кінця, сильно.

Мене реально врятували дотримання Правил дорожнього руху, зокрема й швидкісного режиму, подушки безпеки і пасок безпеки. Фото сліду, який в мене залишився від паска після удару, додаю. Як сказав лікар, я належу до унікальної категорії тих, хто ще користується ременями безпеки.

В Mazd’і, яка вилетіла, теж усі живі, але хлопцю-пасажиру не врятували ногу. Йому збирають гроші на лікування.

Отже, висновки. Дотримання всіх Правил дорожнього руху не дає гарантії, що ти оминеш аварію! Але хочу сказати, що незважаючи на це, ПДР просто необхідно дотримуватись і, людоньки, пристібайте паски. Так, я в лікарні з численними забоями, травмами, але я дивом жива, все ніби ціле. Краще слід від паска, ніж тіло на асфальті!

І все-таки я залишилась без машини. Ремонту не підлягає. Та й таке… Велике дякую тим водіям, які зупинились, допомогли, викликали оперативно всі служби, надали відео. Будьте здорові! Дотримуйтесь швидкості і дистанції! Користуйтесь пасками безпеки навіть у місті, а по трасі це має бути взагалі за замовчуванням».