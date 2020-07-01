Цензура. У Зеленського хочуть карати за публікацію записів розмов чиновників

В Офісі президента хочуть ухвалити закон, який зробить злочином публікацію записів таємних розмов топ-чиновників. Там вважають, що такий закон «захистить державну безпеку». Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв’ю The Washington Post, передає Громадське.

«Це ненормально, коли хтось записує главу держави. І не важливо, чи це незаконний вчинок громадянина України через внутрішні мотиви, чи за цим стоять іноземні спецслужби», – сказав Єрмак, коментуючи оприлюднені наприкінці травня записи розмови п’ятого президента Петра Порошенка та колишнього віцепрезидента, а нині кандидата в президенти США Джо Байдена.

За словами глави ОП, новий закон може заспокоїти міжнародних дипломатів, які занепокоєні через те, що в Україні важко зберегти конфіденційність розмов топ-чиновників.

Єрмак також сподівається, що закон захистить Зеленського та його команду від «зливів» та дезінформаційних кампаній. Водночас закон може занепокоїти журналістів та антикорупційних журналістів, адже документ не дозволить їм розповсюджувати записи, які доводять корупцію політиків, суддів, прокурорів тощо.