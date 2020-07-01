Міністерство культури визнало пам’ятками ще шість львівських будинків

Міністерство культури включило до реєстру нерухомих пам’яток України ще шість історичних будівель, що розташовані у Львові. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Андрій Москаленко.
«Добрі новини! Нарешті офіційно отримали від Міністерства культури підтвердження про внесення ще 6 об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», – написав Андрій Москаленко.
Відтак до Державного реєстру нерухомих пам’яток України включили таких шість історичних будівель у Львові:
вул. Грабовського, 6-А – чотириповерховий житловий будинок, розташований неподалік Львівської цитаделі. Збудували його у 1936 році. Є пам’яткою архітектури місцевого значення.
вул. Костя Левицького, 23 – триповерхова вілла архітектора Годовського, також відома як будинок громади менонітів. Збудований у 1888 році, пам’ятка архітектури місцевого значення.
вул. Академіка Кучера, 15 – чотириповерховий житловий будинок, розташований на Клепарові. Збудували його у 1910 році.
вул. Магазинова, 3 – триповерховий житловий будинок, що розташований у районі Клепарова. Збудований у 1906 році за проєктом архітектора Бруно Бауера у стилі сецесії.
вул. Мучна, 50 – двоповерхова житлова вілла, розташована біля Шевченківського гаю. Збудована у 30 роках ХХ століття.
вул. Тарнавського, 35 – триповерхова житлова вілла, збудована на початку ХХ століття. Пам’ятка архітектури місцевого значення.
Зазначимо, Держреєстр нерухомих пам’яток України містить перелік об’єктів культурної спадщини, які офіційно беруться державою під охорону. Після внесення до нього об’єкти культурної спадщини набувають статусу пам’яток.
Для того, щоб включили у цей реєстр об’єкт, міста спеціально виготовляють пакет документів, які необхідно подати на розгляд Міністерства культури. Міське управління охорони історичного середовища пропонувало визнати вищезгадані будівлі пам’ятками ще торік.
Наталя Дуляба