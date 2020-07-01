Міністерство культури визнало пам’ятками ще шість львівських будинків

Міністерство культури включило до реєстру нерухомих пам’яток України ще шість історичних будівель, що розташовані у Львові. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Андрій Москаленко.

«Добрі новини! Нарешті офіційно отримали від Міністерства культури підтвердження про внесення ще 6 об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», – написав Андрій Москаленко.

Відтак до Державного реєстру нерухомих пам’яток України включили таких шість історичних будівель у Львові:

вул. Грабовського, 6-А – чотириповерховий житловий будинок, розташований неподалік Львівської цитаделі. Збудували його у 1936 році. Є пам’яткою архітектури місцевого значення.

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вул. Костя Левицького, 23 – триповерхова вілла архітектора Годовського, також відома як будинок громади менонітів. Збудований у 1888 році, пам’ятка архітектури місцевого значення.

вул. Академіка Кучера, 15 – чотириповерховий житловий будинок, розташований на Клепарові. Збудували його у 1910 році.

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вул. Магазинова, 3 – триповерховий житловий будинок, що розташований у районі Клепарова. Збудований у 1906 році за проєктом архітектора Бруно Бауера у стилі сецесії.

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вул. Мучна, 50 – двоповерхова житлова вілла, розташована біля Шевченківського гаю. Збудована у 30 роках ХХ століття.

вул. Тарнавського, 35 – триповерхова житлова вілла, збудована на початку ХХ століття. Пам’ятка архітектури місцевого значення.

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Зазначимо, Держреєстр нерухомих пам’яток України містить перелік об’єктів культурної спадщини, які офіційно беруться державою під охорону. Після внесення до нього об’єкти культурної спадщини набувають статусу пам’яток.

Для того, щоб включили у цей реєстр об’єкт, міста спеціально виготовляють пакет документів, які необхідно подати на розгляд Міністерства культури. Міське управління охорони історичного середовища пропонувало визнати вищезгадані будівлі пам’ятками ще торік.