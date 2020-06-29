ЄС продовжив економічні санкції проти Росії через її агресію в Україні

Європейський Союз ухвалив остаточне рішення про продовження санкцій проти Росії ще на пів року — до 31 січня 2021-го. Їх було введено ще в 2014 році через «дестабілізаційні дії РФ в Україні», а їхнє зняття прив’язане до виконання Росією Мінських домовленостей. Відповідне рішення ухвалила в понеділок, 29 червня, Рада Європейського Союзу, йдеться в повідомленні її пресслужби, передає Громадське.

Нагадаємо, йдеться про секторальні санкції проти Росії, які ЄС запровадив у липні 2014 року. Вони обмежили доступ державних фінансових установ з РФ на фінансові ринки ЄС, наклали ембарго на торгівлю зброєю, встановили заборону на експорт товарів подвійного призначення, а також обмежили доступ Росії до високотехнологічних товарів, особливо в нафтовидобувному секторі.

Санкції уклали терміном на пів року й від грудня 2014-го постійно продовжували.

19 червня політичне рішення про продовження цих санкцій ухвалила Європейська рада — конференція лідерів країн-членів ЄС. Тепер юридичної сили воно набуде після публікації в офіційному віснику Євросоюзу.

Також нагадаємо, що 18 червня Рада Європейського Союзу продовжила на рік санкції проти Росії, запроваджені у зв’язку з незаконною анексією українського Криму.