В Україні створили Конституцію для наймолодших

В Україні з нагоди Дня Конституції для дітей видали «Просту Конституцію». Вона зможе навчити дітей у простій формі основ демократичної держави, аби вони знали свої права. Про це повідомляє Офіс президента.

«Рік тому Президент Володимир Зеленський підтримав чудову ідею – створити Конституцію України для наймолодших.І ось результат – «Проста Конституція». Дуже важливо, щоб діти змалечку в простій і привабливій для них формі вивчали основи демократичної держави та знали свої права», – йдеться у повідомленні.

Реалізацією проєкту займалося видавництво «Основи». Там зазначають, що «Проста Конституція» заповнена ілюстраціями, веселими діалогами та коментарями, що точно зацікавить дітей.

«Сьогодні День Конституції і ми впевнені – знати свої права та обов’язки не лише необхідно, а й круто та цікаво. Саме тому ми створили видання «Проста Конституція». Це видання Конституції України з ілюстраціями, веселими діалогами та коментарями. У такому форматі ви точно не очікуєте побачити офіційний документ, але саме тому діти не зможуть відірвати від нього очей. «Просту Конституцію» діти гортатимуть, розглядатимуть ілюстрації, думатимуть над текстами і відтак зрозуміють правила, за якими живе наша держава», – інформують у видавництві.

Офіс Президента розповсюджуватиме видання у школи та бібліотеки України, аби діти змалку розуміли, як і чому Конституція впливає на наше життя.

Фото: Офіс президента