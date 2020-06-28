Незаконно вирубали дубів на 1,2 млн грн: на Львівщині судитимуть злочинну групу

На Львівщині злочинна група з шести осіб за два місяці незаконно вирубала дубів на 1,2 млн грн. Про це Львівськму порталу повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Слідством встановлено, що організована злочинна група, яку організував посадовець одного з лісомисливських господарств Львівщини, з лютого по березень 2020 року здійснювала незаконну вирубку дерев породи дуб. Далі вирубану деревину продавали фізичним особам-підприємцям. У результаті такої діяльності злочинної групи заподіяна шкода на суму понад 1 200 000 гривень.

Учасників злочинної групи обвинувачують у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті лісу, а майстра лісу – у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки.

Справу вже передали до суду. У разі доведення вини, майстру лісу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років. Іншим учасникам злочинної групи – позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.

Фото: ДБР