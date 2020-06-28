ОСТАННІ НОВИНИ

Незаконно вирубали дубів на 1,2 млн грн: на Львівщині судитимуть злочинну групу

Вероніка Рой

|

На Львівщині злочинна група з шести осіб за два місяці незаконно вирубала дубів на 1,2 млн грн. Про це Львівськму порталу повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

 

Слідством встановлено, що організована злочинна група, яку організував посадовець одного з лісомисливських господарств Львівщини, з лютого по березень 2020 року здійснювала незаконну вирубку дерев породи дуб. Далі вирубану деревину продавали фізичним особам-підприємцям. У результаті такої діяльності злочинної групи заподіяна шкода на суму понад 1 200 000 гривень.

Учасників злочинної групи обвинувачують у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті лісу, а майстра лісу – у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки.

Справу вже передали до суду. У разі доведення вини, майстру лісу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років. Іншим учасникам злочинної групи – позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.

Фото: ДБР

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...