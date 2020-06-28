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Літо набирає обертів: тиждень у Львові почнеться зі спеки

Вероніка Рой

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У понеділок, 29 червня, у Львові синоптики прогнозують грози, але температура повітря буде до +29 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.

 

Зокрема, завтра вночі прогнозують 16-18 градусів тепла, без опадів. Вдень синоптики передають  27-29 градусів тепла.Також вдень можливий дощ з грозою. Вітер західний, 3-8 м/с.

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У вівторок, 30 червня, у Львові прогнозують дощову погоду. Так, температура вночі становитиме 14-16 градусів тепла, а вдень – 23-25 градусів тепла. Вночі і вдень прогнозують опади.

Перший день липня обіцяє  бути сонячним.Вночі синоптики прогнозують 14-16 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 27 градусів тепла. Очікується сонячна погода без опадів.

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