З 2021 року ЗНО з математики стане обов’язковим, – МОН

У 2021 році здобувачі повної загальної середньої освіти складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики. Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Як інформують у міністерстві, Міжнародне дослідження PISA-2018 показало, що 36% 15-річних українських учнів не досягають базового рівня знання з математики. Для того, аби вирішити цю проблему, в Україні вирішили оголосити навчальний рік 2020/2021 Роком математичної освіти.
«План Року математичної освіти передбачає заходи, покликані забезпечити рівний доступ учнів до вивчення математики і застосування сучасних технологій навчання математики, удосконалити ресурсне забезпечення освітнього процесу, підвищити мотивацію школярів до вивчення математики та її застосування в житті, популяризувати математичну освіту», – наголошують у МОН.
Зокрема, починаючи з травня 2021 року здобувачі повної загальної середньої освіти складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики.
Згідно з планом, протягом навчального року 2020/2021 також передбачено:
- збільшити кількості навчальних годин на вивчення математики в Державному стандарті базової середньої освіти;
- впровадити курси «Логіка», «Математична логіка» у варіативну складову навчальних планів 1-11 класів;
- провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із застосування Легоматематики в освітньому процесі;
- оснастити школи і профтехи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій;
- створити каталог освітніх ресурсів з вивчення математики;
- розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти;
- організувати математичні хаб-простори на базі вишів, що мають факультети (інститути) з підготовки вчителів.
У квітні 2021 року також заплановано створити безкоштовний математичний онлайн-ресурс та розробити відповідний контент для учнів та вчителів математики.
Протягом червня-серпня 2021-го планується організувати літні «математичні школи» для вчителів та учнів, а на листопад заплановано відкриття Музею науки.
Вероніка Рой