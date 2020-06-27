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З 2021 року ЗНО з математики стане обов’язковим, – МОН

Вероніка Рой

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У 2021 році здобувачі повної загальної середньої освіти складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики. Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.

 

Як інформують у міністерстві, Міжнародне дослідження PISA-2018 показало, що 36%  15-річних українських учнів не досягають базового рівня знання з математики. Для того, аби вирішити цю проблему, в Україні вирішили оголосити навчальний рік 2020/2021 Роком математичної освіти.

«План Року математичної освіти передбачає заходи, покликані забезпечити рівний доступ учнів до вивчення математики і застосування сучасних технологій навчання математики, удосконалити ресурсне забезпечення освітнього процесу, підвищити мотивацію школярів до вивчення математики та її застосування в житті, популяризувати математичну освіту», – наголошують у МОН.

Зокрема, починаючи з травня 2021 року здобувачі повної загальної середньої освіти складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики.

Згідно з планом, протягом навчального року 2020/2021 також передбачено:

  • збільшити кількості навчальних годин на вивчення математики в Державному стандарті базової середньої освіти;
  • впровадити курси «Логіка», «Математична логіка» у варіативну складову навчальних планів 1-11 класів;
  • провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із застосування Легоматематики в освітньому процесі;
  • оснастити школи і профтехи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій;
  • створити каталог освітніх ресурсів з вивчення математики;
  • розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти;
  • організувати математичні хаб-простори на базі вишів, що мають факультети (інститути) з підготовки вчителів.

У квітні 2021 року також заплановано створити безкоштовний математичний онлайн-ресурс та розробити відповідний контент для учнів та вчителів математики.

Протягом червня-серпня 2021-го планується організувати літні «математичні школи» для вчителів та учнів, а на листопад заплановано відкриття Музею науки.

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