На Донбасі загинув один український воїн, ще двоє поранені

У суботу, 27 червня, у зоні Операції об’єднаних сил постраждали двоє українських захисників, ще один загинув. Про це у Facebook інформує штаб ООС.

За даними штабу, 27 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси та великокаліберні кулемети.Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневих провокацій противника.

Поблизу населеного пункту Старогнатівка через розрив невідомого боєприпасу постраждали два захисники. Від отриманих множинних осколкових поранень один з військовослужбовців загинув, а другого було доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.

Також неподалік населеного пункту Мар’їнка на невідомому вибуховому пристрої отримав вогнепальне осколкове проникаюче поранення сапер зі складу Об’єднаних сил. Військовий виконував завдання з розмінування ділянки місцевості. Воїна доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Наразі на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Решта обставин з’ясовується.