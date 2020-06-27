Друга хвиля COVID-19 може забрати життя мільйонів людей, – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я попереджають, що мільйони людей можуть померти, якщо у світі станеться друга хвиля епідемії коронавірусу. Про це пише Громадське з посиланням на CNN.

Помічниця гендиректора ВООЗ зі стратегічних питань Раньєрі Гуерра повідомила, що поки пандемія триває так, як і припускали у ВООЗ, і за сценарієм, схожим на Іспанський грип на початку 20-го століття.

«Іспанський грип поводив себе так само, як і COVID: влітку він відступив і люто відновився у вересні і жовтні, внаслідок чого під час другої хвилі померли 50 мільйонів людей», – сказала вона.