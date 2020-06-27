ОСТАННІ НОВИНИ

Друга хвиля COVID-19 може забрати життя мільйонів людей, – ВООЗ

Вероніка Рой

|

У Всесвітній організації охорони здоров’я попереджають, що мільйони людей можуть померти, якщо у світі станеться друга хвиля епідемії коронавірусу. Про це пише Громадське з посиланням на CNN.

Помічниця гендиректора ВООЗ зі стратегічних питань Раньєрі Гуерра повідомила, що поки пандемія триває так, як і припускали у ВООЗ, і за сценарієм, схожим на Іспанський грип на початку 20-го століття.

«Іспанський грип поводив себе так само, як і COVID: влітку він відступив і люто відновився у вересні і жовтні, внаслідок чого під час другої хвилі померли 50 мільйонів людей», – сказала вона.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...