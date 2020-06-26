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Скільки отримають на оздоровлення діти воїнів АТО/ООС зі Львова: роз'яснення управління соцзахисту

Соломія Головіна

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Виконком Львівської міської ради 26 червня погодив положення про надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні.

Як зазначає пресслужба ЛМР з посиланням на управління соціального захисту ЛМР, надання цієї допомоги на оздоровлення дітей передбачає Комплексна програма підтримки воїнів. Тож управління підготувало проект рішення, згідно з яким пропонується у 2020 році надавати одноразову матеріальну допомогу дітям віком до 18 років (станом на день подання заяви про надання одноразової матеріальної допомоги) у таких розмірах:

  1. Дітям осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України – 4000 грн. на кожну дитину;
  2. Дітям (без надання статусу), один з батьків яких помер – 4000 грн. на кожну дитину;
  3. Дітям з інвалідністю учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (у тому числі бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалих учасників Революції Гідності – 5000 грн. на кожну дитину;
  4. Дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (у тому числі бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалих учасників Революції Гідності, зокрема: осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 – 2 групи – 3000 грн. на кожну дитину; осіб з інвалідністю внаслідок війни 3 групи – 2000 грн. на кожну дитину.

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