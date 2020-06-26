Скільки отримають на оздоровлення діти воїнів АТО/ООС зі Львова: роз'яснення управління соцзахисту

Виконком Львівської міської ради 26 червня погодив положення про надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні.

Як зазначає пресслужба ЛМР з посиланням на управління соціального захисту ЛМР, надання цієї допомоги на оздоровлення дітей передбачає Комплексна програма підтримки воїнів. Тож управління підготувало проект рішення, згідно з яким пропонується у 2020 році надавати одноразову матеріальну допомогу дітям віком до 18 років (станом на день подання заяви про надання одноразової матеріальної допомоги) у таких розмірах: