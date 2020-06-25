Усі пункти пропуску на кордоні України та Угорщини відкриються з 29 червня

На кордоні України та Угорщини з 29 червня відкриються усі пропускні пункти. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою, пише Громадське.

Так, за словами Сійярто, почнуть працювати усі п’ять пунктів пропуску, тоді як зараз працює лише один.

Громадяни України можуть в’їхати на територію Угорщини з транзитною метою, або ж максимум на 24 години на 30 кілометрів вглиб території країни.

З 29 червня цей режим залишиться чинним, з єдиною відмінністю у тому, що працювати буде не один, а усі п’ять пунктів пропуску.

Нагадаємо, угорська сторона 19 червня повідомила, що відновила пропуск через кордон з Україною пасажирських автобусів.