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Нардепка від «Слуги народу» заявила, що безробітні народжують дітей «дуже низької якості»

Соломія Головіна

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Народна депутатка фракції «Слуги народу», голова комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти низької якості, і завела мову про стерилізацію громадян без працевлаштування. Про це вона сказала під час ефіру у відеосервісі Zoom. Запис було оприлюднено у Facebook ще 29 травня, але розголосу він набув лише зараз, передає Главком.

 

В опублікованому відео депутатка підняла тему доцільності виплат безробітним соціальної допомоги.

«Коли демографічно надаємо такі засоби, які використовуються сім’єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості. Вони призводять до того, що теж сідають на державні кошти», – заявила народна обраниця.


Вона привела в приклад Велику Британію і Сінгапур, де приймають суворі заходи для боротьби з безробітними.

«Велика Британія в цьому сенсі дуже жорстока по відношенню до тих, хто не працює. У них навіть колись був заступник міністра соцполітики, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, повинен бути стерилізований. Ось така жорстока політика. Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю (експрем’єра Сінгапуру, – ред.) згадують, що там дуже хороший Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти», – сказала Третьякова.

Вона зазначила, що такими методами влада інших країн «викорчовувала в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками».

«Співати пісні потрібно тому, хто щодня встає на захист своєї Батьківщини, на захист свого будинку, на те, щоб годувати своїх утриманців. Усі, хто цього не робить, вони не можуть відносити себе до гідного життя», – резюмувала нардеп.

Також вона запропонувала не забирати у таких, як вона, людей, схильних до філантропії, як висловилася Третьякова, податки, щоб вони самі вирішували, кому матеріально допомагати, і бачили, що їхні кошти витрачаються ефективно.

Після цих заяв нардепа Рада Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків у відкритому листі до спікера парламенту Дмитра Разумкова вимагає відкликати Третьякову з посади голови комітету, розцінивши її позицію як антисоціальну і антигуманну.

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