Головним податківцем Львівщини став Комендат

Відповідно до наказу Голови Державної податкової служби України новим керівником Головного управління ДПС у Львівській області призначено Ігоря Комендата, повідомляє Leopolis.

Новий очільник фіскалів Львівщини народився 4 березня 1976 року у м. Костопіль Рівненської області. З вересня 2014 п’ять років поспіль був керівником Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області. До того також працював в податковій системі.

Свого часу І.Комендат був керівником Тернопільської обласної федерації баскетболу, засновником баскетбольного клубу «Тернопіль» та тернопільської обласної громадської організації «Яхт-клуб».

Після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського Ігоря Комендата називали кандидатом на пост голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

До призначення І.Комендата очільником львівських податківців був Василь Кресяк. Він виконував обов’язки начальника Головного управління ДПС у Львівській області з 30 липня 2019 року до 24 червня 2020 року.