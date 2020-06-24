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Пожежа на кавовій фабриці «Галка»: надзвичайники оприлюднили відео

Вероніка Рой

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Рятувальники оприлюднили відео з пожежі на складі кавової фабрики «Галка», що на вул. Заповітній у Львові.

 

За інформацією пресслужби ДСНС Львівщини, пожежа в складській будівлі фабрики сталася о 22:06.

«Пожежа виникла на другому поверсі двоповерхової складської будівлі. На момент прибуття рятувальників до місця виклику, з вікон другого поверху будівлі вибивався густий чорний дим. Не гаючи часу, вогнеборці включились в спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до проведення робіт з пошуку місця горіння. О 22:35 пожежу вдалось локалізувати, та о 23:05 повністю ліквідувати у складі 6-ти ланок газодимозахисної служби», – розповіли у ДСНС.

У результаті пожежі вогнем знищено харчові добавки в паперових мішках, прожектор, електропроводку, пошкоджено стіни та перекриття на площі, два вікна, сировину та пакувальні матеріали. Вогнеборцям вдалось врятувати будівлю, сировину та пакувальну продукцію. Під час пожежі ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 36 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються.

Відео: ДСНС

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