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Львів’ян запрошують на онлайн-концерт джазової музики

Вероніка Рой

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Вже цієї неділі, 28 червня, у межах програми «Львів-2020: Фокус на культуру» відбудеться підсумковий онлайн-концерт Львівської школи джазу. Про це інформують організатори події.

 

Організатори події хочуть показати, що навіть через карантинні обмеження розвиток джазового середовища у Львові не зупинився, а продовжує існувати і розвиватись._

«Протягом минулих років Львівська школа джазу під керівництвом Ігоря Гнидина проводила багато репетицій і підготовки до концертів. В кінці червня 2020 року музиканти мали б грати черговий підсумковий концерт. Враховуючи ситуацію, музиканти заграють цей концерт онлайн у межах проєкту «Фокус на культуру».Тим самим показуючи, що розвиток джазового середовища у Львові не зупинився, а продовжує існувати і розвиватись. Це творча ініціатива Львівської Школи Джазу, яка за час свого існування багато для популяризації джазової культури у Львові і в Україні», – йдеться у повідомленні.

Участь в концерті, крім учнів школи, також візьмуть відомі львівські джазові музиканти та викладачі Анастасія Літвінюк та Андрій Кохан, які допомагають Школі та вболівають за розвиток джазової освіти у Львові.

Джазовий онлайн-концерт можна переглянути на музичному каналі Lito або ж на сторінці у Facebook  школи.

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