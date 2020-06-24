IKEA продає меблі, виготовлені із незаконно вирубаного лісу в Карпатах

IKEA продає стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом рубок з порушеннями в лісах українських Карпат, про це повідомляє у своєму , передають «Наші гроші. Львів» з посиланням на звіт «Ліс у пласкій упаковці» британської неприбуткової організації Earthsight.

Як повідомляє організація, ІКЕА є найбільшим споживачем деревини з України, однак неспроможна запобігти використанню незаконної деревини, і за цим провалом стоїть Лісова опікунська рада – FSC, найпопулярніше у світі маркування екологічності деревини. ІКЕА значною мірою покладається на аудити FSC для забезпечення якості деревини.

Загалом Earthsight зафіксувала в Україні порушення законів щодо рубок без проведення обов’язкової оцінки впливу на довкілля, заготівлі поза межами виділених ділянок, а також невиправдані суцільні рубки під приводом порятунку хворих дерев.

Одне з найбільших порушень виявила Державна екологічна інспекція у 2018 році. Великобичківське лісомисливське господарство – постачальник ТОВ «ВГСМ», яке виготовляє меблі для ІКЕА – порушило закон, видавши лісорубні квитки на лісозаготівлю, результатом чого стали масштабні незаконні санітарні рубки у «сезон тиші». У статті 39 ЗУ «Про тваринний світ» вказано, що у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою, зокрема санітарних рубок лісу. Під час перевірки у 2018 році інспекція виявила понад сто ділянок, де проводилися такі рубки. Earthsight дізналася, що ТОВ «ВГСМ» була підрядником на десяти з цих ділянок.

Пізніше, влітку 2019 року, команда експертів з місцевих НУО у Великому Бичкові виявили нові порушення, повідомляє Earthsight. Команда досліджувала випадкову вибірку з планованих, активних чи свіжих лісосік на території Лужанського лісництва, яке входить до складу Великобичківського ЛМГ. На 6 з 10 ділянок знайшли докази порушення законодавства. Мова йде про невиправдані суцільні санітарні рубки і суцільні рубки за межами території лісосіки. Також виявили трелювання деревини по руслах річок і захаращення порубковими рештками річок – дуже неекологічні практики, які завдають серйозної шкоди місцевим водним шляхам та екосистемам.

Одна з ділянок, яку вивчали, була місцем суцільної рубки букового лісу, де перед заготівлею, експерти підтвердили, що 75% дерев здорові і потреби рубати нема. Крім того, виявили інші місця суцільних рубок, де не проводилась оцінка впливу на довкілля, що є порушенням. На одній з ділянок, для якої не проводили ОВД, лісозаготівлю проводила компанія «ВГСМ».

ІKEA заперечує порушення, однак розпочала розслідування фактів, виявлених Earthsight. Так само ТОВ «ВГСМ» заявило британській НУО, що ні його власна діяльність, ні діяльність Великобичківського ЛМГ не є «нелегальною лісозаготівлею», а стала результатом неоднозначних трактувань і суперечностей у нормативно-правових актах в області лісового господарства, а Великобичківське ЛМГ має перелік місць розмноження диких тварин і не проводить лісозаготівлі на цих ділянках.

У питанні недопущення незаконної та заготовленої виснажливим способом деревини у ланцюг постачання, ІКЕА здебільшого покладається на Лісову Опікунську Раду (FSC) – світового лідера серед систем екологічного маркування деревини. Однак, на думку Earthsight, виявлені факти свідчать про те, що орган сертифікації не в стані захистити ліси ні в Україні, ні в усьому світі.

«Будучи найбільшою закупівельною компанією у світі, ІКЕА має унікальну спроможність допомогти врятувати ліси у будь-якому куточку світу, – каже Сем Лоусон, директор Earthsight. – Однак, виявлені нами факти свідчать, що цей бренд спричиняє тиск на своїх постачальників, щоб вони знижували ціни, і покладається на «зелену марку» з відомими недоліками, яка має забезпечити добросовісну поведінку цих постачальників».

Петро Тєстов із української правозахисної організації «Екологія – Право – Людина» також каже, що FSC не може гарантувати законність деревини: «FSC стала жертвою комерційних інтересів. Величезні деревообробні та меблеві бренди, наприклад, ІКЕА та інші, повинні висловитися і використати свій вплив, щоб перевести FSC у 21-е століття».