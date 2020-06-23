У центрі Львова затримали псевдо-паркувальника

У понеділок, 22 червня, поблизу пам’ятника Адаму Міцкевичу у Львові затримали псевдо-паркувальника. Про це інформує Гаряча лінія міста Львова.

Зокрема, Гаряча лінія міста Львова отримала повідомлення про підозрілого чоловіка, який збирає гроші за паркування на вул. Шпитальній. Згодом його помітили поблизу пам’ятника Адаму Міцкевичу.

«Працівники «Львівавтодору» миттєво відреагували та за допомогою працівників ЛКП «Муніципальна варта» затримали підозрілого чоловіка в жилетці з надписом «Консультант з паркування». У нього були виявлені талончики незрозумілого походження. Після чого затриманого передали в поліцію», – йдеться у повідомленні.

Львів’ян, котрі стали жертвою цього шахрая, просять звернутися в поліції.

Фото: Гаряча лінія міста Львова