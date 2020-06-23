У Львові зловмисник «обчистив» ІТ-академію на понад пів мільйона

У Львові невідомий обікрав ІТ-академію «Logos». Зловмисник поцупив техніку та кошти, загальна сума збитків – понад пів мільйона гривень. Інформація про це з’явилася на Facebook-сторінці установи.

Зазначається, що грабіжник пробрався у офіс ІТ-академії, яка розташовується на вулиці Івана Франка, 20 червня.

«Загальна сума збитків становить більше ніж пів мільйона гривень. Грабіжнику вдалося винести понад 100 000 тис. грн, близько 10-ти робочих ноутбуків, мобільні телефони та робочу техніку (камери, об’єктиви)», – наголошують у ІТ-академії «Logos».

На Facebook-сторінці академії опублікували відео із камери, де видно, як грабіжник виконує свою «роботу».

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«Якщо хтось з вас впізнав грабіжника, або має будь-яку інформацію про цю особу, ми просимо поділитись нею за винагороду!!! Анонімність гарантуємо!!! Поділитись інформацією ви можете за цим телефоном: 0679909902», – закликаює ІТ-академія «Logos».